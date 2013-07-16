Україна розпочала закачування газу до ПСГ для гарантування транзиту до Європи
Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період.
Про це УНІАН повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій Чех.
«Так. Вже йде. Я думаю, що буквально дні (йде закачування газу до ПСГ — УНІАН)», - сказав Чех.
«Зараз ми йдемо за такими графіками, за обсягами закачування, які забезпечать покриття сезонних коливань нашого внутрішнього попиту, і покриття коливань попиту споживачів Європейського Союзу», - підкреслив заступник міністра енергетики.
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Також Чех зазначив, що «Укртрансгаз» розпочав закачування природного газу до ПСГ невідкладно.
«Сьогодні тільки-но розмовляли з «Укртрансгазом». Ми зараз невідкладно (розпочали закачування - УНІАН). У нас часу ще чогось очікувати не було. Були питання у переговорах з «Газпромом», - зазначив Чех.
Як раніше повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону планує закачати у підземні газові сховища не менш як 14-16 млрд кубометрів газу.
Водночас у «Газпромі» заявляють, що в українських ПСГ до початку осінньо-зимового сезону має бути понад 19 млрд кубометрів газу для забезпечення транзиту до ЄС.
У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що 14 мільярдів кубометрів – це той ресурс, який дозволяє безболісно транспортувати і забезпечувати технологічний режим транспортування природного газу до ЄС.