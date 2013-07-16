Сьогодні в Україні подорожчали квитки на потяги (таблиця)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Відповідно до повідомлення, нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року. Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, проте тарифи на проїзд у поїздах Інтерсіті+, вагонах СВ пасажирських поїздів і в приміських поїздах не змінилися.

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Натомість у міжнародному сполученні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість проїзду збільшилася на 5% квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір).

Дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:

№ поїзда, маршрут, відстань Плацкартний вагон Купейний вагон До підвищення І етап – 10% (з 16 липня) ІІ етап – 10% (з 1 жовтня) До підвищення І етап – 10% (з 16 липня) ІІ етап – 10%(з 1 жовтня) №146, Київ – Сімферополь (989 км) 100,00 107,30 + 7,30 115,33 +8,03 167,03 181,03 +14,00 196,44 +15,41 №91, Київ – Львів (575 км) 101,17 108,61 + 7,44 116,78 +8,17 200,05 217,37 +17,32 236,41 +19,04 №13, Київ – Львів (566 км) 75,98 80,89 + 4,91 86,28 +5,39 122,09 131,61 + 9,52 142,07 +10,46 №363, Умань – Ясинувата (799 км) 82,19 87,70 + 5,51 93,76 +6,06 133,92 144,61 + 10,69 156,38 +11,77 №397, Черкаси – Львів (772 км) 94,18 100,91 + 6,73 108,29 +7,38 177,62 192,69 + 15,07 209,26 +16.57

Дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:

№ поїзда, маршрут, відстань Плацкартний вагон Купейний вагон До підвищення І етап – 10% (з 16 липня) ІІ етап – 10% (з 1 жовтня) До підвищення І етап – 10% (з 16 липня) ІІ етап – 10%(з 1 жовтня) № 2, Київ – Москва 856 км – – – 1018,52 1028,12 + 9,60 1038,20 +10,08 № 54, Київ – Санкт-Петербург 1262 км 685,29 690,48 + 5,19 695,61 +5,13 1140,11 1148,28 + 8,17 1156,50 +8,22

Також у прес-службі УЗ наголосили, що проїзд українською залізницею досі найдешевший серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні на відстань 700 км в швидкому нефірмовому поїзді в плацкартних та купейних вагонах Укрзалізниці нижча у 5 разів, ніж РЖД, а у вагонах СВ – нижча майже в 2,5 рази.

Крім того, авіапереліт на ту само відстань приблизно у 9 разів дорожчий за подорож у плацкартному вагоні, у 6 разів – у купейному. Подолати цю ж саму відстань автобусом у 3,3 рази дорожче, ніж у плацкартному вагоні, або удвічі дорожче, ніж у купе.

Наступне подорожчання квитків на потяги очікується 1 жовтня.