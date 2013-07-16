Сьогодні в Україні подорожчали квитки на потяги (таблиця)

10:58, 16 липня 2013
Суспільство
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Сьогодні набули чинності нові тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом як у внутрішньому сполученні (+10%), так і в міжнародному (+5% квиткової частини).

Квитки на приміські поїзди не подорожчали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Відповідно до повідомлення, нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року. Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, проте тарифи на проїзд у поїздах Інтерсіті+, вагонах СВ пасажирських поїздів і в приміських поїздах не змінилися.

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Натомість у міжнародному сполученні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість проїзду збільшилася на 5% квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір).

Дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:

№ поїзда, маршрут, відстань

Плацкартний вагон

Купейний вагон

До підвищення

І етап – 10% (з 16 липня)

ІІ етап – 10% (з 1 жовтня)

До підвищення

І етап – 10% (з 16 липня)

ІІ етап – 10%(з 1 жовтня)

№146, Київ – Сімферополь   

(989 км)

100,00

107,30

+ 7,30

 

115,33

+8,03

 

167,03

181,03

+14,00

 

196,44

+15,41

 

№91, Київ – Львів          

(575 км)

101,17

108,61

+ 7,44

   

116,78

+8,17

 

200,05

217,37

+17,32

236,41

+19,04

№13, Київ – Львів  

(566 км)

75,98

80,89

+ 4,91

86,28

+5,39

122,09

131,61

+ 9,52

 

142,07

+10,46

 

№363, Умань – Ясинувата 

(799 км)

82,19

87,70

+ 5,51

 

93,76

+6,06

 

133,92

144,61

+ 10,69

156,38

+11,77

 

№397, Черкаси – Львів 

(772 км)

94,18

100,91

+ 6,73

 

108,29

+7,38

 

177,62

192,69

+ 15,07

 

209,26

+16.57

 

Дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:

№ поїзда, маршрут, відстань

Плацкартний вагон

Купейний вагон

До підвищення

І етап – 10% (з 16 липня)

ІІ етап – 10% (з 1 жовтня)

До підвищення

І етап – 10% (з 16 липня)

ІІ етап – 10%(з 1 жовтня)

№ 2, Київ – Москва

856 км

1018,52

   1028,12

+ 9,60

1038,20

+10,08

 

№ 54, Київ – Санкт-Петербург

1262 км

685,29

690,48

+ 5,19

695,61

+5,13

 

1140,11

1148,28

+ 8,17

1156,50

+8,22

 

Також у прес-службі УЗ наголосили, що проїзд українською залізницею досі найдешевший серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні на відстань 700 км в швидкому нефірмовому поїзді в плацкартних та купейних вагонах Укрзалізниці нижча у 5 разів, ніж РЖД, а у вагонах СВ  – нижча майже в 2,5 рази.

Крім того, авіапереліт на ту само відстань приблизно у 9 разів дорожчий за подорож у плацкартному вагоні, у 6 разів – у купейному. Подолати цю ж саму відстань автобусом у 3,3 рази дорожче, ніж у плацкартному вагоні, або удвічі дорожче, ніж у купе.

Наступне подорожчання квитків на потяги очікується 1 жовтня.

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