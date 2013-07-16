Сьогодні в Україні подорожчали квитки на потяги (таблиця)
Сьогодні набули чинності нові тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом як у внутрішньому сполученні (+10%), так і в міжнародному (+5% квиткової частини).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Відповідно до повідомлення, нові тарифи набули чинності у день опублікування у виданні «Офіційний вісник України» (№51 від 16 липня 2013 року) відповідних Наказів Міністерства інфраструктури України від 19 червня 2013 року. Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в плацкартному та купейному вагонах наразі підвищилася на 10%, проте тарифи на проїзд у поїздах Інтерсіті+, вагонах СВ пасажирських поїздів і в приміських поїздах не змінилися.
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Натомість у міжнародному сполученні у всіх категоріях вагонів, окрім СВ, вартість проїзду збільшилася на 5% квиткової частини, що є однією із складових вартості проїзду (повна вартість проїзду в пасажирських поїздах складається із вартості квитка + вартість плацкарти + ПДВ + страховий збір + комісійний збір).
Дані щодо зміни вартості проїзду в різних поїздах внутрішнього сполучення:
№ поїзда, маршрут, відстань
Плацкартний вагон
Купейний вагон
До підвищення
І етап – 10% (з 16 липня)
ІІ етап – 10% (з 1 жовтня)
До підвищення
І етап – 10% (з 16 липня)
ІІ етап – 10%(з 1 жовтня)
№146, Київ – Сімферополь
(989 км)
100,00
107,30
+ 7,30
115,33
+8,03
167,03
181,03
+14,00
196,44
+15,41
№91, Київ – Львів
(575 км)
101,17
108,61
+ 7,44
116,78
+8,17
200,05
217,37
+17,32
236,41
+19,04
№13, Київ – Львів
(566 км)
75,98
80,89
+ 4,91
86,28
+5,39
122,09
131,61
+ 9,52
142,07
+10,46
№363, Умань – Ясинувата
(799 км)
82,19
87,70
+ 5,51
93,76
+6,06
133,92
144,61
+ 10,69
156,38
+11,77
№397, Черкаси – Львів
(772 км)
94,18
100,91
+ 6,73
108,29
+7,38
177,62
192,69
+ 15,07
209,26
+16.57
Дані щодо зміни вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення:
№ поїзда, маршрут, відстань
Плацкартний вагон
Купейний вагон
До підвищення
І етап – 10% (з 16 липня)
ІІ етап – 10% (з 1 жовтня)
До підвищення
І етап – 10% (з 16 липня)
ІІ етап – 10%(з 1 жовтня)
№ 2, Київ – Москва
856 км
–
–
–
1018,52
1028,12
+ 9,60
1038,20
+10,08
№ 54, Київ – Санкт-Петербург
1262 км
685,29
690,48
+ 5,19
695,61
+5,13
1140,11
1148,28
+ 8,17
1156,50
+8,22
Також у прес-службі УЗ наголосили, що проїзд українською залізницею досі найдешевший серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні на відстань 700 км в швидкому нефірмовому поїзді в плацкартних та купейних вагонах Укрзалізниці нижча у 5 разів, ніж РЖД, а у вагонах СВ – нижча майже в 2,5 рази.
Крім того, авіапереліт на ту само відстань приблизно у 9 разів дорожчий за подорож у плацкартному вагоні, у 6 разів – у купейному. Подолати цю ж саму відстань автобусом у 3,3 рази дорожче, ніж у плацкартному вагоні, або удвічі дорожче, ніж у купе.
Наступне подорожчання квитків на потяги очікується 1 жовтня.