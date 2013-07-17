Тимошенко три дні проведе з донькою

У Центральну клінічну лікарню “Укрзалізниці” Харкова для проведення довгострокового (триденного) побачення з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибула її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, об 11.50 Євгенія зайшла на територію лікарні.

Вона спростувала інформацію про те, що приїхала вмовити матір проходити лікування за кордоном.

“Це провокації, чутки і маячня”, - сказала Євгенія.

При цьому вона відмовилася говорити про можливість оперування та лікування своєї матері.

Зустріч Є.Тимошенко з екс-прем’єром закінчиться у суботу вранці.