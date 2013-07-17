Голова Гельсінської спілки відзначив зниження рівня політичних репресій в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу “Асоціація з ЄС. Громадяни: очікування українців, парламентське сприяння”.

“Влада зрозуміла, що та політика силова напору, репресій, яка була в 2010 і першій половині 2011 року, їм принесла більшість проблем, ніж користі. І сьогодні нових кримінальних справ з політичних мотивів майже немає”, - сказав Захаров.

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На його думку, припинення політичних репресій у вигляді кримінальних справ - це наслідок тиску з боку західного суспільства та політиків, а також опору українського громадянського суспільства.

“Тим не менше залишається проблема Тимошенко. І мені важко уявити собі, що угода (про асоціацію з ЄС) буде підписана, якщо вона буде залишатися за гратами”, - сказав Захаров.

Він відзначив, що в Україні відбуваються певні дії на виконання вимог ЄС, необхідних для підписання Угоди про асоціацію. Проте, на думку Захарова, керівництво держави погоджується на ті зміни, які не зачіпають їхніх політичних і економічних інтересів.