Луценко бачить, що у Врадіївці закінчилась ціла епоха

«Якщо говорити про Врадіївку, то це не просто сигнал, це не тільки трагедія, це ознака того, що закінчується ціла епоха», – сказав екс-міністр внутрішніх справ в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, зараз міліція – одна із найкорумпованіших структур в Україні, представники якої чинять незаконні дії і в робочий, і в неробочий час.

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«Саме через такі дії правоохоронних органів і маємо черговий феномен найбільшої небезпеки правоохоронних органів. Тож є необхідність говорити не тільки про покарання винних, треба запропонувати злам системи, яка до цього призвела», – констатує Юрій Луценко.

Для вирішення цієї ситуації Луценко пропонує провести повну люстрацію правоохоронних органів.