Луценко бачить, що у Врадіївці закінчилась ціла епоха

16:18, 18 липня 2013
Політика
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Екс-голова МВС Юрій Луценко назвав ситуацію у Врадіївці яскравим показником кінця "цілої епохи".

Луценко вимагає провести люстрацію міліції

«Якщо говорити про Врадіївку, то це не просто сигнал, це не тільки трагедія, це ознака того, що закінчується ціла епоха», – сказав екс-міністр внутрішніх справ в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, зараз міліція – одна із найкорумпованіших структур в Україні, представники якої чинять незаконні дії і в робочий, і в неробочий час. 

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«Саме через такі дії правоохоронних органів і маємо черговий феномен найбільшої небезпеки правоохоронних органів. Тож є  необхідність говорити не тільки про покарання винних,  треба запропонувати злам системи, яка до цього призвела», – констатує Юрій Луценко.

Для вирішення цієї ситуації Луценко пропонує провести повну люстрацію правоохоронних органів.

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