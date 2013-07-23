Прототип біометричного закордонного паспорта обіцяють розробити до 20 серпня

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, про це директор комбінату Максим Степанов заявив сьогодні під час відвідання комбінату першим віце-прем'єром.

Він відзначив, що зараз співробітники комбінату працюють над дизайном документа і технічними питаннями.

Степанов також повідомив, що випуск біометричних паспортів планується розпочати до 1 листопада.

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Арбузов, у свою чергу, звернув увагу керівництва комбінату на те, що налагодити випуск біопаспортів необхідно до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яке очікується під час саміту ЄС у Вільнюсі у листопаді 2013 р.

"Ви знаєте, що вже восени ми плануємо підписати угоду з ЄС. Ми маємо зробити вже біометричний паспорт – це умова ЄС. Тому у мене велике прохання: щоб у нас не виникало жодних збоїв, і ми з цим впоралися", - сказав перший віце-прем'єр, звертаючись до директора комбінату.