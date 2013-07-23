Суд відпустив свободівця Бондаря, звинувачуваного у побитті «кроликів»

Шевченківський районний суд Києва відпустив активіста ВО «Свобода» Сергія Бондаря, затриманого вчора за підозрою у скоєнні хуліганських дій під час опозиційної акції «Вставай, Україно» 18 травня у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», суд зобов’язав активіста сплатити 17,2 тис. грн протягом п’яти днів.

Бондаря затримали напередодні, коли він повертався з акції проти незаконної забудови на вулиці Тверській у столиці. Міліціонери спочатку доставили хлопця до Шевченківського РУВС на Прорізній, де його протримали до вечора, а потім – до СІЗО, де він пробув до сьогоднішнього судового засідання.

Бондарю інкримінували дії, передбачені статтю 296 Кримінального кодексу України, – «хуліганство», які полягало «буцімто в нападі на учасників «антифашистського маршу» 18 травня». Під час спілкування з народними депутатами-«свободівцями» Андрієм Мохником та Юрієм Сиротюком міліціонери повідомили, що 19-річного юнака звинувачують у побитті людей, які 18 травня були переодягнені у кроликів.

Суддя повідомив підсудного, що його було силою доправлено до відділку міліції у зв’язку з тим, що він буцімто ухилявся від участи в допитах.

Довідка УНІАН, 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

По ходу колони прихильників опозиції на вулиці Михайлівській їхав бронетранспортер, на боці якого намальована морква, а зверху сиділа людина, переодягнена у кролика. Пізніше на Великій Житомирській прихильники “Свободи” зупинили бронетранспортер.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Владислава Соделя, які знімали бійку.