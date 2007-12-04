На Яценюка у коаліції голосів вистачить?

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самоборона» Роман ЗВАРИЧ запевняє, що коаліція має достатню кількість голосів для того, щоб обрати Арсенія ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради навіть без пакетного голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що у разі відмови фракції КПУ вносити свою кандидатуру на посаду першого заступника голови ВР, голосування може відбутися окремо за обрання кожного з трьох керівників парламенту.

В той же час Р.ЗВАРИЧ зазначив, що переважна кількість депутатів від коаліції в цьому випадку буде важко переконати у необхідності надання керівних посад представникам опозиції. «Може так статися, що посада першого віце-спікера парламенту взагалі залишиться вакантною», - сказав він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ наголосив, що у будь-якому випадку «коаліція має 228 голосів для обрання ЯЦЕНЮКА головою ВР».