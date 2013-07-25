Політолог: за 20 років відповідальності зазнали тільки два політики

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час круглого столу “Крах демократії: безвідповідальність влади та примарність опозиції”.

Черненко зазначив, що для політика може бути два види відповідальності: політична - за невиконання обіцянок, зміну позиції, та юридична - якщо політики та посадові особи здійснили правопорушення, кримінальний чи адміністративний злочин.

“Політична відповідальність в Україні - ми за всю 20-річну історію мали буквально кілька прикладів, коли політики, які порушували, розчаровували виборців, лякались політики - це 2007 рік, позачергові вибори, - Соціалістична партія, Олександр Мороз, який пішов на вибори під одними гаслами, потім пішов у більшість з «регіонами», - його не обрали. І приклад президентський - це Віктора Ющенка, який за 5 років був п’ятим чи шостим на наступних президентських виборах”, - сказав голова правління КВУ.

На думку Черненка, “усі інші приклади політичної відповідальності в Україні не працюють”. Зокрема, він зазначив, що комуністи постійно представлені в парламенті, хоча обіцянок своїх не виконують.

“Інший приклад - це відомі “тушки”, які змінюють політичну позицію, партію, і, тим не менше, їх далі і далі обирають”, - сказав експерт.

“Тому політична відповідальність в Україні майже ніколи не працює. Про юридичну теж говорити не доводиться”, - сказав Черненко і додав, що приклад екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко “не витримує жодної критики”.

На думку голови правління КВУ, нинішні політики та влада так само, як і попередні - “абсолютно безкарні і безвідповідальні”, і це породжує корупцію та зловживання владою, ігнорування волі громадян.