Рішення ЄСПЛ може бути підставою для скасування вироку Ходорковському - Мін'юст

Про це повідомили РІА "Новости" в Мін'юсті РФ.

"Встановлені Європейським Судом з прав людини порушення положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод при розгляді судом РФ кримінальної справи є новою обставиною, зважаючи на яку, винесені у кримінальній справі вирок і касаційна ухвала, можуть бути скасовані і провадження у кримінальній справі відновлено", - повідомили в Мін'юсті.

На тему: Євросуд не визнав справу Ходорковського політичною

Європейський суд з прав людини оголосив у четвер рішення за скаргами Ходорковського і Лебедєва, не визнавши їх кримінальне переслідування в РФ політично вмотивованим.

У той же час суд вказав на ряд допущених порушень. Скарга Ходорковського була подана в березні 2006 року і визнана прийнятною по ряду заявлених порушень Конвенції про права людини (Конвенції) у листопаді 2011 року. Лебедєв направив скаргу роком раніше, у березні 2005 року, і рішення про її прийнятність було винесено в травні 2010 року.