Євросуд не визнав справу Ходорковського політичною

Європейський суд з прав людини не визнав політично вмотивованим кримінальне переслідування Михайла Ходорковського і його ділового партнера Платона Лебедєва.

Про це повідомляє Ехо Москви.

Одночасно суд визнав порушенням прав Ходорковського стягнення багатомільярдного збитку по першій кримінальній справі. Європейський суд також вважає принижуючим гідність те, що підсудних помістили в металеву клітку в залі суду.

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Суд у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити Ходорковському 10 тисяч євро. Платону Лебедєву у виплаті компенсації суд відмовив.

Російській правовій системі доведеться повернутися до першої справи ЮКОСа через порушення, які виявив у ньому Євросуд. Однак, перегляду справи не буде.