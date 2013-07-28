Путін привітав українських моряків і нагадав про "братерство народів"

Виступаючи на урочистому заході з нагоди свята, Путін зазначив, що "відвага, честь, вірність військовому обов'язку і бойовим традиціям незмінно притаманні морякам і передаються з покоління в покоління", - повідомляє РІА Новости.

Президент РФ додав, що Росію і Україну споріднюють слов'янські корені та мова, культура та релігія. "Наші кровні та духовні зв'язки нерозривні", - сказав Путін.

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"Вітаю зі святом усіх військових моряків Росії й України: і тих, хто зараз стоїть в парадних лавах, і тих, хто на рейді, в поході, і, звичайно ж, наших дорогих ветеранів. Вітаю всіх севастопольців, мешканців міста, якому самою історією призначено стати сполучною ланкою непорушного братерства наших народів. Щасти вам, здоров'я і благополуччя!"- сказав Путін.

Нагадаємо, раніше українських моряків привітав президент України Віктор Янукович.