Сьогодні в Україну приїдуть Кокс і Квасневський

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

«Візит в Україну Місії Кокса-Квасневського відбудеться 29-31 липня», - сказав Стулік.

Нагадаємо, 26 липня директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс повідомив УНІАН, що керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Кокс та Квасневський приїдуть до України наприкінці липня.

Як повідомляв УНІАН, Квасневський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.