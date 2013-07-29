Сьогодні в Україну приїдуть Кокс і Квасневський
11:49, 29 липня 2013Політика
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Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський перебуватимуть в Україні 29-31 липня.
Кокс і Квасневський найближчі дні проведуть в Україні/ Фото : Офіційний сайт ВРУ
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.
«Візит в Україну Місії Кокса-Квасневського відбудеться 29-31 липня», - сказав Стулік.
Нагадаємо, 26 липня директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс повідомив УНІАН, що керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Кокс та Квасневський приїдуть до України наприкінці липня.
Як повідомляв УНІАН, Квасневський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.
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