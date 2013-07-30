Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна інформаційна картина дня у нашому огляді:

ЗМІ: Володимир Кличко потрапив у бійку в клубі

Бійку з Кличком влаштував скандальний боксер з Британії Дерек Чісора.

Фюле: Україна демонструє позитивний тренд на шляху до асоціації з ЄС

Україна демонструє "позитивний тренд" у питанні підписання запланованого на листопад цього року договору про асоціацію з Європейським Союзом та зможе підписати цей документ, якщо виконає раніше висунуті для цього умови.

Огризко: За «Рошеном» будуть труби, за трубами - сири, за сирами - ще щось

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що чергові претензії «Росспоживнагляду» до українських виробників є невипадковими.

ЗМІ: Вцілілого в Азовському інциденті рибалку не випускають з РФ і погрожують арештом

Рибалку, який вижив після аварії в Азовському морі, - 49-річного Олександра Федоровича - не випускають з Росії й порушили стосовно нього кримінальну справу за незаконний вилов риби.

Квасневський і Кокс зустрілися з Януковичем

Президент України Віктор Янукович провів у Криму зустріч з колишнім Президентом Польщі Олександром Квасневським та колишнім головою Європейського парламенту Петом Коксом.

Затриманого за хабар ректора Мельника доставили до суду на «швидкій»

Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника до суду привезли на швидкій однієї з приватних клінік. У суді оголосили перерву для медичного огляду підозрюваного. А потім суд перенесли на завтра, бо лікарі заявили, що Мельник не розуміє, що відбувається і де він знаходиться.

Україна вимагає, щоб Росія віддала рибалку, який вижив в Азовському інциденті

Україна добивається повернення на Батьківщину рибалки, який вижив після аварії в Азовському морі.

У Феодосії з почестями поховали застреленого мера (фото)

У Феодосії у вівторок пройшла громадська панахида та похорон мера Феодосії Олександра Бартенєва, який помер у результаті вогнепального поранення, нанесеного невідомим чоловіком в під'їзді будинку.

Луцьк затопило сильною зливою (відео, фото)

У Луцьку через сильну зливу паралізовано рух транспорту.

Гендиректор Артека звільнилася - за власним бажанням

Генеральний директор Міжнародного дитячого центру "Артек" (Гурзуф, Крим) Олена Піддубна звільнилася за власним бажанням.

У «Свободі» заявляють, що Герега скличе Київраду 6 серпня

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявляє, що секретар Київради Галина Герега «під тиском владної верхівки», найімовірніше, скличе сесію Київської міської ради на 6 серпня.