Головне за день: огляд топ-новин

Між Росією та Білоруссю почався конфлікт через добрива

"Білоруськалій" відповів російському партнеру зустрічними звинуваченнями.

Українець, який вижив після зустрічі з прикордонниками РФ, готується до виписки

Лікарі в четвер випишуть громадянина України, який вижив в результаті зіткнення в Азовському морі українського баркаса з російським прикордонним катером і знаходиться на лікуванні в Єйську.

Мельника привезли до суду на «швидкій»

Підозрюваного в отриманні хабара ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника автомобілем швидкої медичної допомоги доставили на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого йому мають обрати запобіжний захід. Адвокат заявив, що Мельнику зробили операцію і він - у важкому стані.

Арбузов хоче почути від Табачника, коли дітям в школу йти

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов вимагає від міністра освіти і науки Дмитра Табачника якнайскоріше визначитися з датою початку нового навчального року.

НАТО заявляє, що не планує втручатися в події в Єгипті

НАТО поки не планує втручатися в ситуацію в Єгипті, де 3 липня на тлі масових протестів військові усунули від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, але уважно відстежує її розвиток.

Арбузов розказав, про що його попросила німецька влада

Влада Німеччини звернулася до українського уряду з проханням посприяти вирішенню проблем, що виникли у німецьких інвесторів, які працюють в Україні.

Захист Тимошенко подав до Верховного суду заяву на перегляд вироку в газовій справі

Захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко подав до Верховного суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути вирок у «газовій» справі.

Мельник заговорив у суді і сказав, що звільняється з посади ректора

Підозрюваний в отриманні хабара Петро Мельник заявив, що звільняється з посади ректора Національного університету Державної податкової служби, а захист просить суд відпустити його під заставу.

Суд залишив без змін вирок Павличенкам за вбивство судді Зубкова

Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова відповідно до пожиттєвого позбавлення волі та 13 років ув’язнення.

Сноуден отримав притулок у Росії на рік - «може жити і в курені»

Екс-працівник американських спецслужб отримав тимчасовий притулок і вже покинув територію аеропорту.

Мельника посадили під домашній арешт

Суд обрав для Мельника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

Білорусь відмовилась від вина українського виробника

Міністерство торгівлі Республіки Білорусь скасувало дію сертифікату відповідності продукції для вин виробництва Інкерманського заводу марочних вин через невідповідність продукції органолептичним показникам.