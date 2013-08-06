Карпачова попросила Януковича відпустити Тимошенко лікуватись за кордоном

Омбудсмен України у 1998-2012 роках Ніна Карпачова просить Президента Віктора Януковича виконати рішення Європейського суду з прав людини та вжити всіх заходів для відновлення права екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на свободу і дати їй можливість лікуватись за кордоном.

Про це йдеться в офіційному зверненні Карпачової до глави держави, розташованому на офіційному сайті першого Уповноваженого з прав людини.

«Переконана, що для вирішення цього надзвичайно важливого для нашої країни питання Ви, як глава Української держави, маєте всі необхідні повноваження. Тому звертаюся до Вас, шановний Вікторе Федоровичу, як до гаранта дотримання прав і свобод людини в Україні, та, зрештою, як до мудрої людини, з проханням: на підставі Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу України, а також Конвенції про захист основоположних прав і свобод людини та Міжнародного пакту ООН про громадянські і політичні права, проявити добру політичну волю і вжити всіх можливих заходів, включно з помилуванням, для невідкладного виконання рішення Європейського суду з прав людини та відновлення порушених прав Юлії Тимошенко, звільнення її від відбуття покарання та надання можливості отримати необхідне лікування за кордоном», - зазначила Карпачова у зверненні до Януковича.

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На її думку, «вибіркове кримінальне правосуддя щодо Тимошенко та членів її уряду», висвітлило усі проблеми досі нереформованої системи правосуддя.

"Саме у справі Тимошенко, по якій мною було відкрито провадження на посаді Уповноваженого з прав людини, поєднались, напевно, усі можливі порушення, притаманні українському правосуддю та правоохоронній системі", - підкреслила колишній омбудсмен.

Карпачова переконана, що «беззастережне виконання рішення Європейського суду з прав людини та звільнення Тимошенко має продемонструвати чітку позицію керівництва нашої держави щодо незворотності руху України до міжнародних стандартів дотримання прав та свобод людини".

"Незаконне ув’язнення колишнього прем’єр-міністра України кидає тінь на розпочаті довгоочікувані реформи і залишається однією із ключових проблем у стосунках з Європейським Союзом та нездоланним бар’єром для європейської інтеграції України. Звільнення Тимошенко означатиме для країни і світу припинення застосування вибіркового правосуддя, утвердження принципу верховенства права у правозастосовчій практиці України", - підкреслила Карпачова.

На думку колишнього омбудсмена, напередодні Вільнюського саміту, на якому Україна має шанс підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, «українська влада здатна вирішити цю проблему та довести міжнародним партнерам, що повністю дотримується взятих на себе зобов’язань».