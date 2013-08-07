Донецька «Батьківщина» погрожує антипрезидентською акцією

Донецька обласна організація ВО «Батьківщина» почне акцію з вимогою відставки Президента України Віктора Януковича, якщо її лідера Костянтина Матейченка не звільнять із ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на прес-конференції перший заступник голови Донецької обласної організації ВО «Батькивщіна» Денис Токар.

«Замовне виборче правосуддя щодо опозиції має закінчитися. Опозицію мають чути і брати до уваги. Але якщо нас не почують, не будуть зупинені репресії, якщо Матейченка не буде звільнено, ми почнемо акцію із зупинення повноважень Президента. Ми сподіваємося, що ми будемо в цьому каталізатором для всієї України», - сказав Токар.

Він відзначив, що вирок, який 5 серпня виніс Артемівський суд про позбавлення волі Матейченка на 3 роки, і той факт, що його відразу заарештували в залі суду і відправили до СІЗО, доводять, що «все це замовлення і політична розправа» над опозиціонером.

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«До цього моменту ми не маємо на руках рішення суду стосовно Костянтина Матейченка. З моменту оголошення вироку пішов час на апеляцію, а вироку у адвоката немає. Це порушення всіх прав людини. Адвокату Костянтина Матейченка в суді відмовилися видавати копію вироку, пославшись на те, що адвокат на це нібито не має права», - повідомив Токар.

Він наголосив, що в даний час, «після вироку Матейченку ми, навпаки, ще більше активізувалися, провели низку оперативних нарад, позачергове бюро парторганізації сьогодні засідало у повному складі». «Ми не збираємося йти кудись в підпілля, і якщо влада хоче поставити крапку на «Батьківщині», тоді їй потрібно посадити всіх», - заявив Токар.

Він також наголосив, що Матейченко залишається керівником Донецької облорганізації «Батьківщини».

«Бюро облорганізації ухвалило рішення: поки Матейченко перебуває в ув'язненні, всі рішення ухвалюються нами колегіально. Я як його перший заступник матиму право тільки скликати бюро і наради», - пояснив опозиціонер.

Він повідомив, що 7 серпня представники опозиції проведуть протестну акцію перед будівлею прокуратури Донецької області.

«Ми обговорили організацію акції з «УДАРом», «Фронтом Змін», «Свободою» та іншими політичними силами. На акцію приїдуть народні депутати Сергій Пашинський і Олександра Кужель», - сказав Токар.

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови Донецької облорганізації «Батьківщини», колишній голова селищної ради Покровське Артемівського району Костянтин Матейченко 5 серпня Артемівським міським районним судом був засуджений до 3 років позбавлення волі.

У прокуратурі Донецької області відзначили, що Артемівський суд виніс вирок Матейченку за незаконний видобуток корисних копалин, а кримінальну справу стосовно Матейченка було порушено 7 липня 2011 року.

Прес-секретар Донецької облорганізації ВО «Батьківщина» Марія Брітченко повідомила, що Матейченко з 2002 по 2010 роки обіймав посаду голови селища Покровське, і в 2004 році він виніс на розгляд місцевих депутатів проект рішення з відведення земель під розробку кар'єру з видобутку гіпсу, який нібито не пройшов всіх необхідних державних експертиз.