"Свобода" пропонує дбати спершу про українських студентів, а вже потім про іноземців

Даним законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено, що студенти вишів – громадяни України забезпечуються гуртожитком в першу чергу. При цьому у гуртожитках вищих навчальних закладів для проживання студентів – громадян України надається не менше 80% житлових місць, а порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів гуртожитком визначає Кабінет міністрів.

Положення щодо права студентів вищих навчальних закладів на пільговий проїзд у транспорті пропонується викласти в окремому абзаці ч. 2 ст. 54 для того, щоб логічно відокремити це положення від положення щодо права студентів на забезпечення гуртожитком.

Прикінцевими положеннями законопроекту пропонується доручити Кабміну в двомісячний строк з дня набрання чинності законом визначити порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів гуртожитком.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сьогодні дане питання не до кінця врегульоване в українському законодавстві, що призводить “до непоодиноких випадків, коли студентам вищих навчальних закладів - громадянам України, які навчаються за денною формою навчання, відмовляють у наданні житлових місць в гуртожитках вишів, натомість місця у гуртожитках надаються іноземним студентам, як масово приїздять на навчання в Україну”.

“Такий стан речей є несправедливим щодо студентів громадян України, а також не відповідає інтересам держави, яка зацікавлена в здобутті вищої освіти передусім своїми громадянами”, - сказано в записці.

Наводяться дані Міністерства освіти і науки України про те, що в поточному році в Україні навчається близько 60 тис. іноземних студентів, що становить близько 3% від загального числа студентів в Україні – майже 1 млн 800 тис. осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 3-4-х рівнів акредитації.

“За даними ЗМІ, в усіх гуртожитках вищих навчальних закладів в Україні є близько 360 тис. місць, що становить бл. 20% від загальної кількості студентів вишів 3-4-х рівнів акредитації. За оцінками студентських організацій, кількість місць у гуртожитках вишів не задовольняє потреб українських студентів навіть на 50%”, - сказано в пояснювальній записці.