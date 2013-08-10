"Свобода" пропонує дбати спершу про українських студентів, а вже потім про іноземців
Народний депутат Руслан Марцінків (фракція “Свобода”) вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 54 Закону України «Про вищу освіту» щодо першочергового забезпечення гуртожитком студентів вищих навчальних закладів – громадян України».
Даним законопроектом, текст якого розміщено на сайті ВР, передбачено, що студенти вишів – громадяни України забезпечуються гуртожитком в першу чергу. При цьому у гуртожитках вищих навчальних закладів для проживання студентів – громадян України надається не менше 80% житлових місць, а порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів гуртожитком визначає Кабінет міністрів.
Положення щодо права студентів вищих навчальних закладів на пільговий проїзд у транспорті пропонується викласти в окремому абзаці ч. 2 ст. 54 для того, щоб логічно відокремити це положення від положення щодо права студентів на забезпечення гуртожитком.
Прикінцевими положеннями законопроекту пропонується доручити Кабміну в двомісячний строк з дня набрання чинності законом визначити порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів гуртожитком.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сьогодні дане питання не до кінця врегульоване в українському законодавстві, що призводить “до непоодиноких випадків, коли студентам вищих навчальних закладів - громадянам України, які навчаються за денною формою навчання, відмовляють у наданні житлових місць в гуртожитках вишів, натомість місця у гуртожитках надаються іноземним студентам, як масово приїздять на навчання в Україну”.
“Такий стан речей є несправедливим щодо студентів громадян України, а також не відповідає інтересам держави, яка зацікавлена в здобутті вищої освіти передусім своїми громадянами”, - сказано в записці.
Наводяться дані Міністерства освіти і науки України про те, що в поточному році в Україні навчається близько 60 тис. іноземних студентів, що становить близько 3% від загального числа студентів в Україні – майже 1 млн 800 тис. осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 3-4-х рівнів акредитації.
“За даними ЗМІ, в усіх гуртожитках вищих навчальних закладів в Україні є близько 360 тис. місць, що становить бл. 20% від загальної кількості студентів вишів 3-4-х рівнів акредитації. За оцінками студентських організацій, кількість місць у гуртожитках вишів не задовольняє потреб українських студентів навіть на 50%”, - сказано в пояснювальній записці.