Мега-фестиваль «Билини Древнього Києва ІХ-ХІ століть» запрошує у подорож крізь віки

16-18 серпня у «Парку Київська Русь» відбудеться наймасштабніший захід реконструкції Древньої Русі часів раннього Середньовіччя – VІ Міжнародний мега фестиваль «Билини Древнього Києва ІХ-ХІ століть». Захід збере понад 700 учасників – реконструкторів, ремісників, артистів з України, Росії, Білорусі, Литви, Молдови – та тисячі глядачів з усієї Європи.

У програмі фестивалю – відтворення історичних битв, богатирські забави, кінно-трюкове шоу, театралізовані постановки, ярмарка майстрів та багато іншого.

У таборі реконструкторів буде до деталей відтворено побут ІХ-ХІ століть. Тут можна буде ознайомитися з древніми ремеслами на майстер-класах із прядіння, ткацтва на дощечках та на вертикальному станку, в’язання голкою та ін. Гості зможуть пограти у давні слов’янські ігри, долучитися до обрядів наших пращурів та ознайомитися з культурою постійних супутників Київської Русі – кочових народів. Працюватимуть дитячий майданчик, лучний тир, княжий монетний двір та середньовічна костюмерна.

Відбудеться також презентація унікальної колекції коней кращий світових історичних порід, зібраних у Конюшні князя Володимира в «Парку Київська Русь». Відвідувачі дізнаються низку цікавих фактів про них та зможуть зробити оригінальну фотосесію з породистими кіньми.

Окрім того, серед гостей будуть розіграні подарунки від партнерів заходу: путівка на європейський тур «Містика Середньовіччя» від компанії «НВС Тревел Груп» та два квитки на унікальне екстремальне спортивно-розважальне шоу «BIGFOOT crash show», яке відбудеться 29 вересня 2013 року на арені «Льодового стадіону» в Києві.

У вечірній програмі: масова нічна битва, вогняні шоу, святковий феєрверк та етно-дискотека під виступ гурту середньовічної музики «Сколот» (Росія).

Ціна вхідного квитка – 100 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від станції м. Видубичі або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів будуть організовані прес-тури 17 та 18 серпня.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.