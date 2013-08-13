Інвестиції в торговельну нерухомість Європи виросли на 70%

У ньому наголошується, що основна увага інвесторів була сконцентрована на Росії та Польщі, причому головним чином на великих торгових центрах - на частку цих країн припадає €1,7 млрд, повідомляє РІА Новости.

"Завдяки операціям з ТРЦ "Метрополіс" у Москві і ТРЦ "Аура" в Новосибірську російський ринок вже в першому півріччі 2013 ледь не побив рекорд за обсягами річних інвестицій у торговельну нерухомість. У другому півріччі даний показник може зрости ще на 50%, склавши за підсумками року близько $3,3 млрд", - наводяться у звіті слова директора відділу досліджень ринку CBRE в Росії Валентина Гаврилова.

У той же час за межами Польщі та Росії інтерес інвесторів приваблюють більш дрібні і, отже, менш капіталомісткі типи такої торговельної нерухомості, як супермаркети і окремо-стоять торговельні будівлі, зазначається в матеріалах CBRE.

"Якщо в макроекономічній обстановці не відбудеться ніяких істотних змін, обсяги торгівлі в другій половині цього року залишаться високими. Завдяки цьому обсяги інвестицій в 2013 році можуть досягти результатів 2008 року", - відзначає в доповіді старший директор, керівник відділу досліджень і консалтингу в регіоні Центральної та Східної Європи СBRE Йос Тромп.