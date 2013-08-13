Екс-голова ЦВК Грузії балотується в президенти

Про це повідомляє у вівторок тбіліська радіостанція "Пірвелі радіо" з посиланням на одного Харатішвілі, який побажав залишитися неназваним. Сам Харатішвілі поки не робив будь-яких заяв з цього приводу, а лише анонсував прес-конференцію на 15 серпня, передає РІА Новости.

За інформацією анонімного джерела, на прес-конференції, в ході якої Харатішвілі має намір розповісти про причини своєї відставки, він оголосить про бажання взяти участь у президентських виборах, призначених на 27 жовтня. При цьому поки не уточнюється, Харатішвілі буде представлений від ініціативної групи або якої-небудь партії.

"Голова ЦВК напередодні (у понеділок) відправив до парламенту заяву про призупинення своїх повноважень. Парламент має розглянути його протягом 15 днів. Якщо за ці 15 днів законодавчий орган не відреагує, то Харатішвілі автоматично буде відправлений у відставку", - пояснила агентству представник прес -служби грузинського ЦВК.

Зураб Харатішвілі займав пост голови ЦВК з 2010 року. З 2008 по 2010 роки був членом опікунської ради Громадського мовника Грузії. Раніше протягом дев'яти років був виконавчим директором міжнародної аудиторської компанії KPMG. Харатішвілі - випускник Тбіліського державного університету. Він закінчив механіко-математичний факультет (1992 рік), а також факультет міжнародно-економічних відносин (1996 рік).