Голова ЦВК Грузії пішов у відставку за два місяці до виборів президента

Голова Центральної виборчої комісії Грузії Зураб Харатішвілі пішов у відставку за два місяці до президентських виборів у країні.

Як заявила прес-секретар комісії Ека Азарашвілі, причини такого рішення оприлюднять наприкінці цього тижня, повідомляє радіо «Свобода».

Кандидати у президенти мають зареєструватися в ЦВК до 7 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Грузії мають відбутися 31 жовтня.