Голова ЦВК Грузії пішов у відставку за два місяці до виборів президента
17:58, 12 серпня 2013Світ
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Зураб Харатішвілі подав у відставку за два місяці до президентських виборів.
Зураб Харатішвілі
Голова Центральної виборчої комісії Грузії Зураб Харатішвілі пішов у відставку за два місяці до президентських виборів у країні.
Як заявила прес-секретар комісії Ека Азарашвілі, причини такого рішення оприлюднять наприкінці цього тижня, повідомляє радіо «Свобода».
Кандидати у президенти мають зареєструватися в ЦВК до 7 вересня.
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Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Грузії мають відбутися 31 жовтня.
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