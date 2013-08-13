Захист рибалки Федоровича взяла під контроль Лутковська

13:37, 13 серпня 2013
Політика
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська взяла під особистий контроль питання захисту прав українського моряка Олександра Федоровича, проти якого в Росії порушено кримінальну справу.

Валерія Лутковська взяла справу під особистий контроль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

Нагадаємо, проти Федоровича, який єдиний із п’яти українських рибалок вижив після зіткнення їхнього човна з катером берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії 17 липня 2013 р. в Азовському морі, порушено кримінальну справу за звинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого статтею 256 Кримінального кодексу Російської Федерації (незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів).

У зв’язку з цим Омбудсмен України направила звернення Уповноваженому з прав людини Російської Федерації Володимиру Лукіну та Уповноваженому з прав людини в Краснодарському краї Сергію Мишаку з проханням сприяти належному розслідуванню факту загибелі чотирьох громадян України та встановленню винуватих у їхній смерті. Лутковська звернулась із проханням забезпечити контроль за дотриманням прав Федоровича, який під час зіткнення отримав тілесні ушкодження і наразі проходить лікування, та сприяти його поверненню на Батьківщину.

Уповноважений з прав людини також звернулась до Міністерства закордонних справ України щодо надання необхідної консульсько-правової допомоги громадянину України Федоровичу.

У пресс-службі нагадали, що 12 липня 2013 року у Москві відбулося підписання Угоди про співробітництво між Уповноваженим ВР України з прав людини та Уповноваженим з прав людини у РФ.

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