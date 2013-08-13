На захопленому вертольоті в Судані українських миротворців немає - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

У міністерстві зауважили, що, скоріше за все, в інформації іноземних ЗМІ мова йде про цивільних осіб, які можуть перебувати на території Судану.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня ЗМІ повідомили, що двоє громадян України перебувають на борту вертольота, зафрахтованого російською компанією, який було захоплено повстанцями в суданському регіоні Дарфур.

Раніше агентство «Франс Прес» передало інформацію про те, що повстанці в суданському регіоні Дарфур захопили і утримують зафрахтований російською компанією вертоліт, який працював за контрактом з місією миротворців ООН. Вертоліт не мав пізнавальних знаків ООН. Трьох членів екіпажа було затримано повстанцями з Армії визволення Судану. Один із льотчиків - громадянин Судану.