В російські автономери вмонтують мікрочіпи

Впровадження таких чіпів дозволить російській ДАІ зчитувати потрібну інформацію про автомобіль на відстані. За кордоном такі чіпи застосовуються для оплати проїзду по автострадах і контролю перетину кордонів, повідомляє ИТАР-ТАСС, посилаючись на газету "Комерсант".

У Росії RFID-мітки виробляють кілька структур, серед яких група компаній "Мікрон" і група "Ангстрем". "Ангстрем" кілька років тому пропонував МВС проект з впровадження RFID-міток в автомобільні номери і водійські посвідчення, але відповіді не отримав. В "Мікрон" вважають, що для реалізації ініціативи буде потрібно встановити рідери і програмне забезпечення на кожному посту російській ДАІ, а також в дорожні камери фотофіксації.

За даними Державтоінспекції, всього в Росії зареєстровано 50,5 млн транспортних засобів: за оцінками "Мікрона", в рік видається близько 7-10 млн номерів.