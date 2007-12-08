Коаліція, про неможливість створення якої говорили опоненти, відбулася - Кириленко
Лідер фракції НУ-НС не жалкує про своє рішення
|В’ячеслав Кириленко
Про це він заявив у п‘ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».
Зокрема відповідаючи на запитання, чи був сенс брати самовідвід на користь А.ЯЦЕНЮКА, лідер фракції НУ-НС сказав: «Сенс був».
За словами В.КИРИЛЕНКА, самовідводом йому вдалося досягти створення єдиної демократичної коаліції. «Мені вдалося досягнути головного – коаліція демократичних сил, про неможливість створення якої говорили наші опоненти, відбулася», - сказав він.
В.КИРИЛЕНКО запевнив, що коаліція зробить усе можливе, аби розпочати продуктивну роботу Верховної Ради. «Ми не є екстремістами, ми не думаємо лише про себе, ми вже вкотре пропонуємо меншості розпочати конструктивну роботу на благо України», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.