Коаліція, про неможливість створення якої говорили опоненти, відбулася - Кириленко

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що не жалкує про свою відмову від посади голови Верховної Ради України на користь Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це він заявив у п‘ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

Зокрема відповідаючи на запитання, чи був сенс брати самовідвід на користь А.ЯЦЕНЮКА, лідер фракції НУ-НС сказав: «Сенс був».

За словами В.КИРИЛЕНКА, самовідводом йому вдалося досягти створення єдиної демократичної коаліції. «Мені вдалося досягнути головного – коаліція демократичних сил, про неможливість створення якої говорили наші опоненти, відбулася», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО запевнив, що коаліція зробить усе можливе, аби розпочати продуктивну роботу Верховної Ради. «Ми не є екстремістами, ми не думаємо лише про себе, ми вже вкотре пропонуємо меншості розпочати конструктивну роботу на благо України», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.