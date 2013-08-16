Екс-міністр: Україна має вжити у відповідь заходи щодо Росії

Про це заявив екс-міністр економіки Богдан Данилишин в коментарі, розміщеному в мережі Facebook.

“По-перше, керівництво держави має виступити із заявою про намір негайно звернутися у відповідну судову інстанцію СОТ у зв'язку з грубим порушенням Росією норм міжнародного торгового права. По-друге, включити всі можливості економічної дипломатії для врегулювання ситуації. По-третє, вжити аналогічні заходи щодо російської продукції. У жодному випадку не можна показати свою слабкість, навіть незважаючи на значні економічні втрати”, - переконаний Данилишин.

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Він відзначив, що дії Росії та інших країн Митного союзу щодо українського експорту є не чимось іншим, як “прагненням показати свою перевагу в торговельно-економічній політиці і будь-яким чином затягнути Україну до Митного союзу”.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня російська митниця ввела особливий режим проходження товарів з Україну до Росії, що призвело до значних затримок проходження вантажів через кордон.

Україна планує порушити питання про проблеми, які виникли з українськими товарами на російській митниці, на засіданні ради Євразійської економічної комісії 16 серпня у Москві.

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На засіданні буде присутній віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко і представник України в ЄЕК Віктор Суслов.

Раніше про можливість вирішення проблемних ситуацій у торгових відносинах України і Росії у СОТ заявляв президент УСПП, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002 рр.) Анатолій Кінах.