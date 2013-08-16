Верховний суд Швейцарії повторно призупинив рішення CAS щодо Металіста
.Верховний суд Швейцарії повторно призупинив рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні щодо причетності «Металіста» до договірного матчу, через що команду позбавили права виступати в єврокубках у сезоні 2013/14.
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст", цього разу, згідно з наказом Суду, призупинення стосується і ФК "Металіст", і спортивного директора команди Євгена Краснікова. Таким чином, висновок CAS про причетність "Металіста" до договірного матчу буде переглянуто повністю, зокрема - стосовно ролі Краснікова. Рішення ВСШ одразу направлене Судом до CAS.
Як повідомив перший віце-президент клубу Костянтин Пивоваров: "Металіст" повторно звертається до Спортивного арбітражного суду Лозанни з проханням про призупинення рішення УЄФА і про допуск "Металіста" до Ліги Чемпіонів".
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Як повідомляв УНІАН, раніше CAS опублікував ухвалу, в якій відхилив прохання "Металіста" заблокувати рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу з єврокубкових турнірів на сезон 2013/14.