Верховний суд Швейцарії повторно призупинив рішення CAS щодо Металіста

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст", цього разу, згідно з наказом Суду, призупинення стосується і ФК "Металіст", і спортивного директора команди Євгена Краснікова. Таким чином, висновок CAS про причетність "Металіста" до договірного матчу буде переглянуто повністю, зокрема - стосовно ролі Краснікова. Рішення ВСШ одразу направлене Судом до CAS.

Як повідомив перший віце-президент клубу Костянтин Пивоваров: "Металіст" повторно звертається до Спортивного арбітражного суду Лозанни з проханням про призупинення рішення УЄФА і про допуск "Металіста" до Ліги Чемпіонів".

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Як повідомляв УНІАН, раніше CAS опублікував ухвалу, в якій відхилив прохання "Металіста" заблокувати рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу з єврокубкових турнірів на сезон 2013/14.