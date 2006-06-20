Суд виніс вирок росіянам, які хотіли підірвати штаб Ющенка

Апеляційний суд міста Києва виніс вирок обвинуваченим у спробі підриву штабу кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА у ніч на 21 листопада 2004 року - день другого туру президентських виборів.

Як повідомляє "Українська правда", росіяни Михайло ШУГАЙ та Марат МОСКВИТІН були визнані винними у частині висунутих проти них звинувачень і засуджені, відповідно, до шести і чотирьох років позбавлення волі.

Згідно з текстом оголошеного у суді вироку, в ніч на 21 листопада 2004 року біля будинку по вулиці Боричів Тік, 22-а у Києві, де знаходився виборчий штаб В.ЮЩЕНКА, протягом восьми годин був припаркований автомобіль ВАЗ-21043 з вибухівкою, яку заклав туди М.ШУГАЙ.

Про злочин стало відомо після того, як ввечері 21 листопада 2004 року співробітники МВС перевірили підозрілий автомобіль у Києві на розі вулиць Саксаганського і Володимирської. Під час обшуку там був знайдений вибуховий пристрій і затримано двох осіб, які використовували підроблені паспорти громадян РФ та України. Ними виявились М.ШУГАЙ і М.МОСКВИТІН.

За висновками експертизи, вибуховий пристрій складався із 3 кг пластиду і містив основний діючий компонент - гексоген.

Обвинуваченим у справі, яку розслідувала СБУ, інкримінувався "замах на вчинення терористичного акта" і низка супутніх злочинів (контрабанда та зберігання вибухових речовин і зброї, використання підроблених документів).

Втім, суд відкинув статтю «терористичний акт», оскільки підсудні, "усвідомлюючи можливі негативні наслідки для життя та здоров’я людей, з власної ініціативи відмовились від здійснення злочинного наміру".

У досудовому слідстві М.ШУГАЙ стверджував, що діяв на замовлення особи, інтереси якої були пов’язані з результатами президентських виборів і зацікавленої "у піднятті рейтингу кандидата у Президенти України шляхом імітації здійснення проти нього терористичного акту".

Не заперечуючи підготовку до терористичного акту, М.ШУГАЙ заявив, що навмисно припаркував автомобіль з вибухівкою у полі зору відеокамери спостереження і не збирався приводити вибуховий пристрій у дію.

Під час судових слухань обидва зловмисники визнали себе винними лише у використанні підроблених документів.