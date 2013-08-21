У спікера ВР Рибака помер брат

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку у зв’язку зі смертю брата.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Із глибоким сумом сприйняв звістку про смерть Вашого брата – Миколи Васильовича Рибака, який був для своєї родини та друзів щирим і чуйним батьком, люблячим чоловіком, надійним товаришем. Схиляю голову в жалобі, сумуючи разом з Вами», - йдеться у співчутті глави держави.