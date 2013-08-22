Власенко каже, що Тимошенко можна лікувати і без міждержавної угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко, коментуючи на прохання журналістів заяву обмудсмена Валерії Лутковської про необхідність підписання міждержавної угоди, щоб Тимошенко могла виїхати на лікування за кордон.

«А навіщо повинні проводитися такі перемовини? Чесно кажучи, я не готовий коментувати вислови вчительки російської мови Валерії Лутковської, ну вона за освітою вчитель російської мови. Тому коли вчитель російської мови коментує юридичні питання, у мене немає бажання це коментувати. Це немає нічого спільного ані з юриспруденцією, ані з правилами, ані зі здоровим глуздом», - сказав Власенко.

За його словами, щоб вирішити питання щодо лікування Тимошенко за кордоном, Президент Віктор Янукович має «весь арсенал конституційних повноважень».

Власенко також зазначив, що українське законодавство «не потребує жодних додаткових норм і правил для того, щоб це питання вирішити». За його словами, зокрема, ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу надає всім ув’язненим права, які має решта громадяни України, а ст. 36 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» передбачається лікування громадян України за кордоном, і не має жодних обмежень щодо лікування за кордоном ув’язнених.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц. р. донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію. Донька Тимошенко наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

21 серпня голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що “Батьківщина” вимагає від української влади надати Тимошенко можливість «отримати ургентну медичну допомогу в Німеччині».

Ввечері 21 серпня в ефірі «5-го каналу» Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що на сьогодні жодної правової підстави для передачі Тимошенко на лікування за кордон не існує. За її словами, такою підставою може бути відповідний міждержавний договір, ратифікований у парламентах обох держав, що його уклали.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.