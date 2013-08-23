Американці підтвердили, що порт Південний підходить для LNG-платформи

Про це УНІАН повідомило джерело, інформоване про хід реалізації проекту з будівництва LNG-терміналу.

Згідно з висновком компанії, зазначило джерело, інфраструктура порту «Південний» дозволяє приймати судна відповідного класу: довжина до 300 м, осідання - 11,5-12,5 м, і таким чином може бути використана для розміщення платформи.

Як повідомляв УНІАН, наступним кроком у реалізації проекту стануть переговори щодо укладання договору про оренду платформи.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України і компанія Excelerate Energy 16 квітня в Х'юстоні підписали угоду про розміщення плавучого терміналу (LNG-термінал) в акваторії порту «Південний» (Одеська обл.)

Планується, що морську платформу з приймання скрапленого газу в порту «Південний» буде встановлено вже наступного року.

Виконання попередніх дослідних робіт у рамках першої стадії проектування наземної частини українського LNG-терміналу забезпечить польський підрозділ міжнародної компанії ILF.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).