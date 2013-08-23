У Дніпропетровську розгорівся скандал через «столицу хохлов»

Про це йдеться в офіційній заяві Удода, переданій УНІАН.

«Як українець, як громадянин, як патріот, як голова обласної ради і просто як людина я був обурений кричущим фактом, що 14 серпня цього року газета «Зоря-город» на своїх сторінках допустила страшенну недбалість - в кросворді було запитання: «Столица хохлов». У відповідях зазначено «Киев»», - наголошується у зверненні.

За словами Удода, він «відчув себе ображеним разом з усіма українцями», бо «в солідній газеті таких прикрих помилок, такого неподобства допускати не можна».

Голова облради зазначив, що у виданні проведено внутрішнє розслідування і всі винні виявлені й покарані. Він також висловив впевненість, що більше такого в газеті «Зоря» не повториться.

Удод висловив жаль, що цей інцидент трапився напередодні Дня Незалежності.

Як повідомив УНІАН голова наглядової ради видання Дніпропетровської обласної ради «Зоря» Сергій Чернявський, випусковому редактору, котрий пропустив до друку «столицю хохлов» оголошено догану, а коректору, який був у газеті на випробувальному терміні, відмовлено у працевлаштуванні.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради газета «Зоря» випускає 2 газети: "Зоря-область", яка виходить двічі на тиждень і "Зоря-город" - виходить один раз на тиждень російською мовою.