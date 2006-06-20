Головний тренер збірної Тунісу обіцяє перемогти Україну

Головний тренер збірної Тунісу француз Роже Лемерр заявив на прес-конференції після матчу з Іспанією, що його команда повинна перемогти в матчі проти України.

"Не думайте, що я оптиміст, я реально оцінюю ситуацію. Гра, яку ми показали в матчі проти Іспанії, дає нам надію. Ми повинні показати хороший футбол в матчі проти України і перемогти. Якщо ми переможемо, то вперше в історії вийдемо в 1/8 фіналу", - заявив Лемерр

Що стосується матчу з Іспанією, який команда програла з рахунком 1:3, Лемерр заявив, що причиною поразки став брак концентрації.

"Парадоксально, але ми втратили пильність в той самий момент, коли іспанці почали втрачати надію зрівняти рахунок. Як команда, ми блискуче впоралися з суперником, але втрата концентрації окремими гравцями не дозволила нам виграти", - сказав тренер.

Нагадаємо, що головний суперник Тунісу в боротьбі за вихід з групи – збірна України з рахунком 4:0 завдала поразки Саудівській Аравії. Доля другої путівки в плей-офф визначиться в поєдинку двох країн.

Підопічним Блохіна достатньо буде зіграти внічию, а Тунісу потрібна тільки перемога.

РБК