Лідер Femen вважає, що час змінити пріоритети

Про це заявила лідер руху Femen Ганна Гуцол в інтерв’ю журналу "Кореспондент".

"Нам зараз доведеться змінити пріоритети. Потрібно серйозно взятися за начальника СБУ, за главу МВС Віталія Захарченка. Я вважаю, що їх взагалі потрібно віддати під трибунал. Це ж був якийсь нонсенс: під час так званого святкування хрещення (1025-річчя Хрещення Русі, яке відбулось 27-28 липня у Києві) на території України діяли російські спецслужби ", - зазначила Гуцол.

Вона також заявила, що з 22 липня за активістками Femen велося стеження. "Займаючись небезпечною громадською діяльністю, ми добре знаємо, як виглядають співробітники спецслужб: чоловіки середньої статури, в джинсах, затягнутих високо на талії шкіряним ременем, постійно розмовляють по телефону. Таких ось чоловіків, які ходили групами по два-три людини і стежили за пересуваннями членів Femen, ми бачили постійно за тиждень до приїзду Гундяєва", - сказала вона.

"Ви розумієте, що Київ на час приїзду Гундяєва і Путіна був відданий на відкуп ФСБ Росії? ФСБ заправляла співробітниками СБУ та МВС. В Оболонському відділенні міліції, де сиділи затримані "феменістки", перебували феесбешники. Суд над ними закінчився точно в той час, коли Гундяєв поїхав з Києва. Примітно, що на суді був присутній чоловік, який віддавав накази міліціонерам і розмовляв з російським акцентом. По завершенні засідання він наказав присутнім там міліціонерам розійтися, сів у машину з російськими номерами і поїхав", - додала активістка.

При цьому Гуцол впевнена, що під час візиту Путіна "працювали" російські, а не українські спецслужби. "Чотири роки тому до мене приходили СБУшники, погрожували. Але наші завжди тільки загрожують - не виконують. Ніколи до нас (в Україні) не використовували фізичну розправу - були лише конфлікти з міліцією під час затримання", - зазначила вона.

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Лідер Femen також відповіла, чи звертається за допомогою до міліції: "Ой, ну що ви - в Україні ніколи не звертаємося. А от у Франції інша справа. Коли нам погрожують радикальні нацисти, французька поліція в рамках запобігання бійок оточує весь квартал у Парижі, в якому знаходиться офіс Femen. А тут сподіватися на подібні дії смішно. Міліція не здатна навіть знайти ноутбук і мою собаку".

Гуцол також повідомила, хто фінансує Femen. "У нас є Femen shop, де продаються сувеніри. До того ж, ми живемо на пожертвування. Ми популярні в Європі. У нашої сторінки у Facebook, яка на сьогодні заблокована, було більше 130 тисяч передплатників. Тобто, повідомивши, що нам потрібні гроші на поїздку до Туреччини для проведення акції, ми за три дні легко зібрали 3 тис. дол.", - цитує "Кореспондент".