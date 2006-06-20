Турчинов запитав ”Нашу Україну”, нащо вона ”вантажить мізки”

Для Блоку Юлії Тимошенко була повною несподіванкою сьогоднішня заява керівника фракції “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО про стабілізаційну коаліцію, оскільки вчора ввечері “трійка” погодила всі розбіжності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв’ю журналістам.

Він підкреслив, що сьогодні був надзвичайно здивований, коли почув заяву Р.БЕЗСМЕРТНОГО. «Мене шокувало це, я ледве з трибуни не впав, все було узгоджено, все було домовлено, все проговорили», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що вчора о 10 годині вечора Р.БЕЗСМЕРТНИЙ приїхав до офісу БЮТ, коли туди під’їхав і лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Вони узгодили всі питання. Зокрема, О.МОРОЗ пішов на поступки щодо підтримки його політичною силою законопроектів, направлених на вступ України до НАТО; БЮТ пішов на поступки, погодившись з утворенням урядових комітетів.

Він ще раз підкреслив, що були узгоджені всі нюанси. «Ми розійшлися, домовившись, що збираємо підписи сьогодні (під угодою про створення коаліції – УНІАН) і о 16 год. оголошуємо коаліцію», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він ще раз зауважив, що БЮТ був здивований, почувши заяви про широку коаліцію. «Що за ніч відбулося, я не знаю, може, журналісти щось вивідають, що відбулось вночі з «Нашою Україною», що вони знову змінили свою позицію, причому якихось нових ідей, нових нюансів не було», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він розповів, що після оголошення перерви “трійка” зібралась в кулуарах парламенту, і представник «Нашої України» заявив, що «вони порадились, і все ж таки вони бачать необхідність широкої коаліції, що їм буде неприємно, але вони вважають, що необхідно підписувати угоду з “регіонами” і так далі. Це для нас був шок. Я запитав, навіщо ви тоді нам три місяці мізки навантажували, м’яко кажучи, але не почув відповіді», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що «Наша Україна» сформулює свої зауваження і подзвонить представникам БЮТ, СПУ. Але станом на 17.00 жодних дзвінків не було. І тому ніяких переговорів сьогодні взагалі не відбувалось і не відбувається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня, на ранковому засіданні ВР Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що блок «Наша Україна» пропонує всім політичним силам в парламенті створити стабілізаційну коаліцію.

У свою чергу, після закриття вечірнього засідання парламенту уповноважений представник фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ заявив, що блок «Наша Україна» у ці хвилини продовжує переговори про створення парламентської коаліції з СПУ і БЮТ, а консультації з Партією регіонів зараз не ведуться.

За його словами, існує ще багато розбіжностей, які необхідно узгодити.

Р.ЗВАРИЧ відмовився говорити про можливі терміни створення коаліції, зауваживши, що все залежить від партнерів « Нашої України » - СПУ і БЮТ.

Він порадив звертатись до цих політичних сил із запитанням, чи готові вони узгодити питання НАТО, зокрема, чи готові вони підтримати законопроекти, спрямовані на виконання Плану дій Україна-НАТО, оскільки без цього не може бути й мови про вступ України до Альянсу, а питання вступу вирішуватиметься шляхом референдуму.

Другим питанням, яке слід узгодити, за словами Р.ЗВАРИЧА, є: чи готові політичні сили перейти до демократичного управління на рівні Кабінету міністрів. Він розповів, що у трьох політичних сил різне бачення концепцій моделі управління на рівні Кабміну: управління по горизонталі чи по вертикалі. За словами Р.ЗВАРИЧА, зокрема, БЮТ вимагає вертикальної моделі, де прем’єр-міністр є ключовою фігурою, а «Наша Україна» ставить питання, що Конституція передбачає колегіальне прийняття рішень уряду, і тому “НУ” підтримує горизонтальну модель, яка передбачає створення урядових комітетів.

Третім питання, за словами Р.ЗВАРИЧА, є узгодження політичними силами позиції щодо докорінного реформування правоохоронних органів.