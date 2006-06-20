Завершився матч Німеччина-Еквадор

Національна збірна Німеччини з футболу обіграла збірну Еквадору з рахунком 3:0 на Чемпіонаті світу в Німеччині, остаточно закріпивши своє лідерство в групі А.

У збірної Німеччини в першому таймі двічі відрізнився Мирослав КЛОЗЕ (4` і 44`). У другому таймі забив Лукас ПОДОЛЬСКІ (61`).

Таким чином, за результатами групового турніру в групі А лідирує збірна Німеччини, в активі якої 9 очок (8-2). На другому місці - команда Еквадору з 6-а очками після двох матчів (3-3). На третьому місці - збірна Польщі з 3 очками (2-4). Аутсайдер групи – збірна Коста-Ріки, з 0 очок (2-9).

24 червня Німеччина зустрінеться з командою, яка займе друге місце в групі В. Передбачається, що за результатами сьогоднішніх матчів у групі В це буде збірна Швеції або Тринідаду і Тобаго.

25 червня в 1/8 фіналу збірна Еквадору зустрінеться зі збірною Англії.