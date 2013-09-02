Янукович готовий завтра виступити в Раді, але з одним "але"

Про це він заявив, під час погоджувальної ради у понеділок.

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Рибак під час виступу порадив опозиції надалі узгоджувати свої вимоги щодо виступаючих на годині уряду, повідомляє Українська правда.

"Опозиція має зібратися і узгодити свої думки", - сказав він на погоджувальній раді.

Рибак вказав на те, що Арсеній Яценюк вимагає доповіді щодо україно-російської "торгівельної війни", а Віталій Кличко і Олег Тягнибок звіту по держбюджету.

У свою чергу Тягнибок закликав спікера не маніпулювати, бо "Свобода" теж готова обговорювати російсько-українські відносини.

"Послухавши колег мені стало сумно. І я сумніваюсь, що цей парламент активно працюватиме", - обурився Яценюк.

"Якщо ми хочемо втратити час, то ми звісно можемо послухати звіт МінЖКХ, але коли вже президент у своєму інтерв’ю говорить про блокування поставок, то позиція деяких моїх колег нагадує позицію страуса: давайте сховаємося", - зауважив він.

На запитання Яценюка, щодо участі президента у відкритті сесії Ради у вівторок, Рибак відповів: "Я говорив із президентом. Він готовий, але депутати повинні зробити все, щоб він міг виступити".

Також Рибак запропонував депутатам розглядати питання бюджету після 16 вересня, коли Кабмін внесе проект закону.

На питання про вибори в проблемних округах, спікер закликав депутатів зібратися і визначити дату, і тоді він поставить проект на голосування.