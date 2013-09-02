Комуністи назвали маячнею пропозицію регіоналів співати зранку молитву

Так комуніст прокоментував ініціативу Віталія Журавського кожне пленарне засідання починати з молитовного піснеспіва, пояснивши , що ця ідея «не зробить роботу Верховної Ради більш продуктивною», - повідомляє «Комсомольськая правда в Украине».

«Ми готові співати все що завгодно, тільки не молитви» , - емоційно сказав Олександр Зубчевський. - «Ви, мене, звичайно, вибачте, але молитися зранку у сесійній залі - це маячня».

Олександр Зубчевський вважає, що піснеспіви не поліпшать дисципліну народних депутатів.

«Бардаку в парламенті молитви не стануть перешкодою. Тому, ці молитви ні до чого доброго не приведуть», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН , народний депутат Віталій Журавський зареєстрував законопроект про внесення змін до Регламенту ВР, суть якого полягає в тому, що тепер при відкритті ранкових пленарних засідань депутати повинні виконати молитовний піснеспів "Боже, великий єдиний, нам Україну храни".