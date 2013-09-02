В ПР хочуть починати засідання Ради з молитви

Про це Віталій Журавський заявив на свій сторінці у Фейсбук.

«Я розпочав новий політичний сезон з реєстрації законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України. Пропоную доповнити статтю 26 Регламенту пунктом 6: після відкриття ранкового пленарного засідання в залі засідань українського парламенту виконується урочистий молитовний піснеспів "Боже,великий єдиний,нам Україну храни" (музика Миколи Лисенка,слова Олександра Кониського)», - написав він.

«Ухвалюючи Конституцію України 1996 року, народні обранці в її Преамбулі зазначили,що цей акт відбувається за усвідомленнями ними своєї відповідальності перед Богом. Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом,рішення якого мають визначальний вплив на життя мільйонів громадян. Таким чином, підвищення моральних та етичних засад діяльності парламенту є запорукою підвищення ефективності його роботи.Парламенти багатьох країн,зокрема,Великобританії, мають традицію виконання молитовних творів об'єднуючого змісту перед початком засідань», - пояснив свою мотивацію регіонал.

Натомість, на самому сайті ВР текст законопроекту поки відсутній.

Нагадаємо, це вже не перша пропозиція регіоналів співати в Верховній Раді молитву за Україну.

Схожий законопроект був зареєстрований у парламенті ще у 2010 році.

Згідно із законопроектом, хору пропонувалося виконувати молитву "Боже великий єдиний" після відкриття пленарного засідання в залі засідань Верховної Ради.