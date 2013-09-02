В ПР хочуть починати засідання Ради з молитви

13:24, 02 вересня 2013
Політика
1000 0

Нардеп-регіонал Віталій Журавський зареєстрував законопроект про внесення змін до Регламенту ВР, суть якого полягає в тому, що тепер при відкритті ранкових пленарних засідань депутати мають виконати молитовний піснеспів "Боже, великий єдиний, нам Україну храни"

Регіонали хочуть відкривати засідання ВР молитвою

Про це Віталій Журавський заявив на свій сторінці у Фейсбук.

«Я розпочав новий політичний сезон з реєстрації законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України. Пропоную доповнити статтю 26 Регламенту пунктом 6: після відкриття ранкового пленарного засідання в залі засідань українського парламенту виконується урочистий молитовний піснеспів "Боже,великий єдиний,нам Україну храни" (музика Миколи Лисенка,слова Олександра Кониського)», - написав він.

«Ухвалюючи Конституцію України 1996 року, народні обранці в її Преамбулі зазначили,що цей акт відбувається за усвідомленнями ними своєї відповідальності перед Богом. Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом,рішення якого мають визначальний вплив на життя мільйонів громадян. Таким чином, підвищення моральних та етичних засад діяльності парламенту є запорукою підвищення ефективності його роботи.Парламенти багатьох країн,зокрема,Великобританії, мають традицію виконання молитовних творів об'єднуючого змісту перед початком засідань», - пояснив свою мотивацію регіонал.

Натомість, на самому сайті ВР текст законопроекту поки відсутній.

Нагадаємо, це вже не перша пропозиція регіоналів співати в Верховній Раді молитву за Україну.

Схожий законопроект був зареєстрований у парламенті ще у 2010 році.

Згідно із законопроектом, хору пропонувалося виконувати молитву "Боже великий єдиний" після відкриття пленарного засідання в залі засідань Верховної Ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter