Опозиція очікує, що Янукович в Раді відповість на всі її запитання

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сказав після зустрічі з керівниками Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні, колишнім Президентом Польщі Александром Кваснєвським та екс-головою Європарламенту Петом Коксом.

“Очікуємо з чіткими відповідями на питання, чи рухається Україна в Європейський Союз, як швидко вона туди буде рухатися, коли будуть прийняті закони, коли і у який спосіб буде вирішено питання політичних переслідувань”, - сказав Яценюк.

Водночас він наголосив, що українська опозиція задекларувала, що вона готова слухати Януковича, й висловив сподівання, що це буде не просто “пуста розмова”, а що це буде доповідь, яка “достойна високого статусу Президента України”.

У свою чергу лідер “УДАРу” Віталій Кличко, який також зустрічався з керівниками місії, висловив сподівання, що опозиція матиме можливість завтра у парламенті поставити Януковичу запитання.

Крім того, Яценюк зазначив, що Кокс та Кваснєвський дуже позитивно сприйняли інформацію про те, що опозиція “завтра дасть можливість Президенту України виступити у Верховній Раді”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, голова парламенту Володимир Рибак заявив, що лідери фракцій хочуть заслухати Президента на церемонії відкриття третьої сесії парламенту сьомого скликання, яка відбудеться завтра.

Рибак повідомив, що Янукович також висловив готовність взяти участь у завтрашньому відкритті сесії Верховної Ради.