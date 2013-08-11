ЗМІ: Новий iPhone можуть показати вже 10 вересня

Для Apple вихід смартфону дуже важливий, оскільки компанія отримує величезні прибутки за рахунок iPhone.

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Очікується, що в новому смартфоні буде використаний дисплей IGZO замість Retina, процесор частотою від 1,6 ГГц і оперативна пам'ять розміром 2 Гб, повідомляє ТСН.

Крім того, девайс буде оснащений камерою на 12-мегапікселів, а діагональ екрану може бути збільшена до 4,3 дюйма замість нинішніх 4. Читайте також: В інтернеті з'явилися фото та відео дешевого iPhone із пластику Раніше повідомлялося, що Apple може випустити дешевий смартфон.

Зазначимо останнім часом Apple почала втрачати свої позиції на ринку через суперництво з Samsung і появу все більшої кількості дешевших пристроїв на платформі Android. Раніше повідомлялося, що Apple почне випускати iPhone та iPad з "рідкого металу".