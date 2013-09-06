Росія визначиться з купівлею ракетного крейсера «Україна» до кінця року

Про це в п'ятницю заявив високопоставлений представник Міноборони РФ, слова якого наводить РИА Новости.

Так він прокоментував повідомлення деяких ЗМІ , що Росія нібито може купити у України ракетний крейсер проекту 1164 ("Україна") за мільярд рублів (при цьому спочатку називалася сума в мільярд доларів).

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"На останньому засіданні підкомітету з безпеки російсько-української міждержавної комісії Україна підтвердила готовність добудови та реалізації корабля для Міноборони РФ. У відповідь на цю пропозицію російська сторона обіцяла опрацювати питання в IV кварталі 2013 року та поінформувати про конкретне рішення", - сказав співрозмовник агентства.

Він підкреслив, що ніяких цінових параметрів сторони не обговорювали.

Переговори по крейсеру проекту 1164 (колишній "Україна", аналог флагмана Чорноморського флоту "Москва") йдуть вже майже 20 років.

Колишній міністр оборони Анатолій Сердюков протягом усього терміну перебування на своєму посту заявляв Україні , що Росія готова взяти недобудований 20-річний корабель тільки безкоштовно, добудувати його і озброїти за власні гроші.

Ракетний крейсер "Україна" (до 1998 року - "Адмірал флоту Лобов") закладено для ВМФ СРСР на Миколаївському "Суднобудівному заводі ім. 61 комунара" у 1984 році і повинен був стати четвертим кораблем проекту 1164 ("Атлант").

У 1990 році крейсер був спущений на воду, в 1996 році його добудова була припинена у зв'язку з відсутністю фінансування.

За оцінкою заводу , ступінь готовності корабля знаходиться на рівні 95 %.