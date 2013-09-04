Путін: Мер Москви має працювати «без шуму і пилу», і Собянін це вміє

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав в інтерв'ю ЗМІ напередодні саміту «великої двадцятки».

На тему: Соціологи: Собянін виграє вибори мера Москви в першому турі

«Якщо ж раптом станеться так, що хтось з опозиціонерів його (Собяніна) обжене в цьому, - ну що ж, так тому і бути, буде працювати. Але робота з управління таким мегаполісом, яким є Москва, вимагає знань, вимагає великого досвіду, навичок роботи. Тут недостатньо кричати «Гвалт, тримай злодія!», або «Ми завтра всіх пересаджаємо в тюрми за корупцію», або «Ми завтра прийдемо і всім роздамо по тисячі доларів для початку, а потім ще по п'ять». Це, як правило, передвиборні усі агітки. А от працювати системно, спокійно, без шуму і пилу, але добиватися результату, це складніше набагато. Мені здається, Собянін це вміє », - сказав Путін.

Водночас він запевнив, що кого б не обрали москвичі, федеральна влада працюватиме з будь-яким майбутнім мером Москви.

При цьому Путін нагадав, що за всіма соціологічними опитуваннями у мерських перегонах лідирує Собянін з підтримкою понад 60%.

«Він (Собянін) дуже досвідчена людина, спокійний, він такий не дуже публічний, певною мірою навіть мовчун такий. Я люблю таких людей. Він менше говорить, більше робить. Мені здалося, що люди це відчули, це дуже важливо», - зазначив Путін.

Також Президент РФ нагадав, що головний конкурент Собяніна - опозиціонер Олексій Навальний, на думку правоохоронних органів, порушив чинний закон.

«Адже де цей пан (Навальний) не з'являється, там завжди він щось відстежує, як у нас кажуть, завжди за ним якась проблема: то спирт, кажуть, або спиртовий завод там поцупив, то з лісом якісь проблеми, то у нього виявилися фірми за кордоном, він їх не задекларував. Це очевидний факт», - сказав Путін.

Він зазначив, що у справі Навального є обвинувальні вироки суду, і люди, які отримали обвинувальний вирок, погодилися з ним і навіть відмовилися його оскаржувати.

«Так що це не той випадок, коли просто опозиціонера хапають за те, що він владу лає, там є над чим подумати і про що поговорити і суду, і правоохоронним органам у цілому. Однак осідлати модну тему боротьби з корупцією - це ще не означає вміти керувати містом 12-мільйонним і самому ефективно боротися з цією корупцією. А взагалі-то, якщо людина говорить про боротьбу з корупцією, він сам має бути, перш за все, бездоганно чистим», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня було оприлюднено прогноз Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), згідно з яким Собянін виграє вибори градоначальника російської столиці у першому турі з результатом 62,2 %.

За прогнозом ВЦВГД, друге місце посяде опозиціонер Олексій Навальний - 15,7 %, третє кандидат від КПРФ Іван Мельников - 9,4 %. Далі представник партії «Яблоко» Сергій Мітрохін - 5,0%, голова «Справедливої Росії» Микола Левич - 3,4%, представник ЛДПР Михайло Дегтярьов - 3,3%.

Вибори мера Москви відбудуться 8 вересня.