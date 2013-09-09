У британського прем'єра могли вкрасти документи з планами ударів по Сирії

Як пише Daily Mirror із посиланням на одного з пасажирів поїзда, прем`єр-міністр залишив свою червону валізу з ключами всередині і пішов. При цьому, відзначає видання, навколо не було охорони, а напис "Прем`єр-міністр" на кейсі міг побачити будь-який пасажир.

На щастя для Кемерона, ніхто не зробив спроб вкрасти валізу. Видання зазначає, що всередині могла знаходиться інформація про плани військових ударів по Сирії.

Один пасажир здивувався, що ніхто не зупинив його, коли він спробував сфотографувати кейс Кемерона.

За його словами, він шукав у поїзді вільне місце, коли побачив Кемерона у вагоні-ресторані. Пройшовши кілька вагонів, він побачив кейс прем`єр-міністра.

"Я міг пошкодити валізу і втекти з нею. Я впевнений, що це б легко зійшло мені з рук. Але замість цього я просто зробив фотографію", - розповів пасажир.

Видання зазначає, що це не перший випадок неуважності Кемерона. Одного разу прем`єр -міністр залишив свою восьмирічну доньку Ненсі в пабі після обіду, за що був серйозно розкритикований іншими політиками.