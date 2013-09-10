Магера: ЦВК потрібно п'ять днів, аби визначити подальшу долю референдуму щодо МС

"Донченко (член ЦВК – ред.) був присутній на зборах, як громадянин України. Надійдуть документи, ми тоді дуже уважно розглянемо їх з точки зору відповідності Конституції, закону "Про всеукраїнський референдум", іншим законодавчим актам", - наголосив Магерав ефірі 5 каналу, повідомляє Gazeta.ua.

Також він додав, що окрім того "предметом дослідження будуть нещодавні ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва". Відповідаючи на запитання, що згідно із законом на зборах мав бути член ЦВК: "Згідно із законом, а саме ст. 29 і 30 функції члена ЦВК на заході виписується таким чином, що він засвідчує факт проведення зборів".

"За законом ЦВК матиме 5 днів для того, аби розглянути те питання, яке надійде ЦВК і ухвалити рішення – або про реєстрацію такої ініціативної групи, або про відмову", - резюмував Магера.

В свою чергу, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко повідомив, що документи для реєстрації ініціативної групи стосовно проведення референдуму щодо вступу України до Митного союзу будуть передані до ЦВК до 11 вересня.