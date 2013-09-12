У США виявили мережі з обміну прийомними дітьми з України та Росії

Про це свідчать дані розслідування, проведеного агентством Reuters, повідомляє Lenta.ru.

Як вдалося з'ясувати журналістам у ході розслідування, яке велося більше півтора року, американські сім'ї вдаються до практики відправки усиновлених дітей, які в основному народилися за межами США, іншим батькам завдяки спрощеній процедурі передачі нагляду за дітьми. Передбачається, що ця процедура повинна використовуватися тільки для тимчасової передачі опіки, вона не вимагає дотримання формальностей і полягає лише у підписанні договору про опіку.

У матеріалі Reuters йдеться, що на сайтах оголошень Yahoo! і в соціальній мережі Facebook існувало кілька груп, у яких сім'ї, які бажали позбутися прийомних дітей, розміщували оголошення з пропозицією їх усиновити. Обмежуючись підписанням договору про опіку, учасники груп не вдавалися до послуг соціальних служб чи адвокатів. Найчастіше завдяки такій практиці прийомні батьки віддавали дітей зовсім незнайомим людям, яких бачили вперше.

Одна з історій подібного усиновлення стосується 16- річної дівчинки з Ліберії, яку прийомні батьки віддали в сім'ю, позбавлену батьківських прав на власних біологічних дітей. Ще одна публікація розслідування, що складається з п'яти частин, стосується долі росіянки Інги, усиновленою в США в 1997 році у віці 12 років. Після того як прийомні батьки Інги зрозуміли, що не можуть впоратися з її психологічними відхиленнями (дівчинка страждала від депресії, не вміла читати і писати ), вони вирішили знайти їй нових батьків. Інга змінила кілька сімей, причому в ряді випадків вона піддавалася сексуальному насильству. Згодом дівчинка перейшла під нагляд держави.

За даними авторів розслідування, найчастіше жертвами схеми з передачі права на опіку ставали діти з Росії, Китаю, Ефіопії та України. Всього за п'ять років існування подібних сервісів журналісти виявили більше п'яти тисяч випадків. Вік дітей, опіка над якими передавалася без контролю з боку держави, в більшості випадків коливалася між 6 і 14 роками.