Оборонне відомство розпочало переговори із залізницею.

Міністерство оборони Нідерландів обговорює із національною залізницею купівлю старих вагонів, які можна переобладнати у потяги медичної евакуації військовослужбовців.

Як передає NOS, після повідомлень у ЗМІ цю інформацію журналістам підтвердили у Нідерландській залізниці. Згідно із заявою речника, це ознайомчі обговорення, і поки що точно невідомо, яке саме обладнання може бути задіяне.

За інформацією видання AD, сторони обговорюють можливість переобладнання пасажирських вагонів для евакуаційних поїздів, перші 24 вагони мають бути готові вже у 2026 році. Надалі їхня кількість може бути збільшена.

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Окрім цього, минулого тижня міноборони повідомило про намір залучати пілотів авіакомпанії KLM як резервістів для управління винищувачами. Йдеться про цивільних пілотів, які раніше служили у військовій авіації і добровільно готові виконувати завдання для оборонного відомства.

Європа готується до війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило велику кількість країн критично оцінити свою здатність оборонятися у разі нападу.

Вони почали оновлювати плани реагування на небезпеку, обговорювати відновлення обов'язкової служби в армії, а також збільшувати витрати на оборону.

Німеччина, яка є логістичним хабом Північноатлантичного Альянсу, вважає, що Росія може здійснити агресію проти країн НАТО вже за декілька років.

Нещодавно стало відомо, що Бундесвер веде з Deutsche Bahn, Lufthansa та Rheinmetall переговори щодо того, як ці компанії можуть бути задіяні в разі війни.

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