Союзникам треба об’єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну РФ проти України.

Швеція зробить "свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні", про які оголосив американський прездент Дональд Трамп. Про це сказав прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон мережі Х.

"Як один з найбільших донорів України та разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні", - гарантував Крістерссон.

Він підкреслив, що союзникам необхідно об’єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну в Україні. На його думку, час має вирішальне значення.

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"Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано", - констатував він.

Допомога Швеції

В кінці червня стало відомо, що Швеція закупить далекобійну зброю для України, здатну діставати до Росії. ЗСУ візьме її на озброєння протягом двох-трьох років. Міністр оборони країни Майкл Клессін не назвав конкретні моделі озброєнь, однак сказав, що мова йде про крилаті ракети і реактивну артилерію.

Швеція стала членом НАТО у 2023 році і з тих пір значно збільшує витрати на свою оборону, модернізує власний військово-промисловий комплекс і інфраструктуру. а також передає Україні зброю, техніку та фінансування.

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