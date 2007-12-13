Турчинов підозрює, що заблокувати картку міг хтось з 9 працівників техперсоналу

Заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що доки не буде атестована система «Рада», проводити електронне голосування за обрання прем’єр-міністра і уряду не доцільно. Натомість голосувати потрібно шляхом заповнення бюлетенів або підняттям рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що, перебуваючи на посаді голови СБУ, він направив лист до голови Верховної Ради з проханням провести сертифікацію системи, «оскільки вона не захищена і можлива для проведення будь-яких маніпуляцій».

Він наголосив, що на цей лист керівник апарату ВР Валентин ЗАЙЧУК відповів, що це буде зроблено пізніше.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що 9 працівників техперсоналу мають ключі від самої системи «Рада».

«Тому будь-хто міг заблокувати картку», - сказав він.

У зв’язку з чим О.ТУРЧИНОВ наголосив, що БЮТ вважає за необхідне проводити голосування шляхом підняття рук або заповнення бюлетенів.

«Поки система «Рада» не буде атестована, здійснювати голосування за прем’єр-міністра і склад уряду в електронному режимі не можливо, і засвідчити своє волевиявлення депутати мають іншим шляхом», - сказав він.